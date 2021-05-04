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صراع التأهل لدوري الأبطال.. موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:26 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ميلان نظيره نادي يوفنتوس يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي يوفنتوس.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بينما يأتي نظيره نادي ميلان فى المركز الرابع.

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