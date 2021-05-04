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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الكونفدرالية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة صعبة لبيراميدز أمام انيمبا النيجري، في الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل بيراميدز، وصيفًا للمجموعة الرابعة برفقة الرجاء البيضاوي المغربي، حيث احتل الفريق المصري المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما تصدر الرجاء برصيد 18 نقطة محرزًا العلامة الكاملة في المجموعة التي ضمت برفقتهما فريقي نكانا الزامبي ونامونجو الكاميروني.

و يستضيف بيراميدز نظيره النيجيري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ، يوم الأحد الموافق 16 من الشهر الجاري ، وتقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بي ان سبورت 4 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان بيراميدز قد وصل إلى نهائي النسخة الماضية من البطولة قبل أن يخسر اللقب لصالح نهضة بركان المغربي

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