عاجل.. الهند تتجاوز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

تجاوزت الهند عتبة الـ20 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.





وذكر خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".



