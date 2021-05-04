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عاجل.. الهند تتجاوز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تجاوزت الهند عتبة الـ20 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

وذكر خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

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