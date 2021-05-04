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الوفاء يواجه الخيانة الزوجية في الحلقة ٢٢ من مسلسل "ولاد ناس"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
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شهدت الحلقة 22 من مسلسل "ولاد ناس" للفنانة رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق وصبري فواز وغيرهم من النجوم الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني، أحداثًا مثيرة.
 
بدأت الحلقة باكتشاف الفنانة وفاء صديق "أروي" بأن زوجها صبري فواز" المحامي كان يحب زوجة صديقه المتوفي "عادل"  وكانت تعرف  هذا الموضوع  دون علمه للحافظ على بيتها، وعندما واجهته دخل صبري فواز في صدمة كبيرة بعد معرفتها العلاقة بينه وبين زوجة صديقه المتوفي "عادل" الذي كان يقوم بدوره الفنان محمد سليمان وحاول اقناعها بأن هذا الامر مجرد اوهام في خيالها وأخبرها بأنه يحبها كثيرا.


وشهدت الحلقة تفكير  الفنان أحمد وفيق في خيانة زوجته رانيا فريد شوقي، قبل أن يعود لصوابه فى مشهد تمثيلي رائع، ويراجع عن الخيانة متمسكا ببيته وأسرته، وكان وفيق أقنع زوجته بأنه ذاهبا الي صبري فواز صديقه ولكنه كان يخدعها وذهب لمقابلة أمراءة كان يحبها منذ 10 سنوات قبل زواجه من رانيا فريد شوقي، قبل أن ينتهي المشهد الذي جمعه بحبيبته الأولى نهاية مميزة، ويختار وفيق أن يكون زوج وفي لعائلته، ويفضل ترك حبيبته للأبد.

ومن ضمن الاحداث طلب صبري فواز من أرملة صديقه "عادل" أن يقابلها في مكان ما ليخبرها بأن زوجته "اروي" اكتشفت بأنه يحبها وكان يريد الزواج منها قبل أن تتزوج من "عادل".

واختتمت الحلقة بذهاب أيهاب فهمي الذي يجسد دور "الاعلامي" الي منزل مشرفة “الباص" التي كانت متواجده اثناء الحادث ليخبرها بتغير أقوالها أمام الضابط  المسؤال عن قضية "حادث الاتوبيس"،  وطلب منها إتهام  "ياسر"  زميل أبنه بأنه هو صاحب حقيبة المخدرات التي وجدت في الباص بعد الحادث وليس نجله "باسم" ولكنها رفضت ذلك الأمر.


مسلسل ولاد ناس، إنتاج "سكوير ميديا"، ويعرض على عدة قنوات مصرية، هي: النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.

ويشارك في بطولة العمل كلا من، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

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