طقس اليوم في البحرين حار.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا مع بعض السحب ويكون معتدلا هذه الليلة.





الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد في البداية، لكنها شمالية شرقية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقد أحيانا.





ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.





درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية.



