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طقس اليوم في البحرين حار.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:09 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.
حالة الطقس في البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا مع بعض السحب ويكون معتدلا هذه الليلة.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد في البداية، لكنها شمالية شرقية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقد أحيانا.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، والصغرى 15 %.
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