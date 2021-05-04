اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائماً جزئياً إلى غائم خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تتحول إلى نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.





وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س أحياناً.





وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، وسيحدث المد الثاني عند الساعة 05:12 والجزر الأول عند الساعة 13:20 والجزر الثاني عند الساعة 23:43 .





وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا – يضطرب أحياناً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 04:27 و الجزر الاول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:08.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:





المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى





أبوظبي 40 25





دبــي 39 26





الشارقة 38 26



