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القاهرة 40.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:17 ص
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نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 4 من مايو لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في 22 رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء خلال فترات الليل، وهناك نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.
درجات الحرارة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
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