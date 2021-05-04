القاهرة 40.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 4 من مايو لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في 22 رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:





الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء خلال فترات الليل، وهناك نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.





درجات الحرارة اليوم