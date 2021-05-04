تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات وفقا للحسابات الفلكية

موعد صلاة عيد الفطر المبارك.. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى أن غرة شهر شوال فلكيا، سيكون يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.





ومن هنا تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفقا للحسابات الفلكية:





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة 5:28





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الجيزة 5:28





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الإسكندرية 5:31





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في بورسعيد 5:21





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السويس 5:23





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في العريش 5:16





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الطور 5:22





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في سانت كاترين 5:20





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في طابا 5:14





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في شرم الشيخ 5:20





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في دمنهور 5:29





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في طنطا 5:27





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المنصورة 5:25





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الزقازيق 5:26





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في بنها 5:27





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في شبين الكوم 5:28





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في كفر الشيخ 5:27





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الفيوم 5:31





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في بنى سويف 5:30





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المنيا 5:33





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في أسيوط 5:33





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في سوهاج 5:32





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في قنا 5:29





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في أسوان 5:32





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في أبو سمبل 5:40





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مرسى مطروح 5:41





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الغردقة 5:23





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الخارجة 5:40





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الإسماعيلية 5:22





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في دمياط 5:23





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السلوم 5:49





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في نويبع 5:16





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في حلايب 5:20



