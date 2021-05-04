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تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات وفقا للحسابات الفلكية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
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موعد صلاة عيد الفطر المبارك.. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى أن غرة شهر شوال فلكيا، سيكون يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

ومن هنا تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفقا للحسابات الفلكية:

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة 5:28

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الجيزة 5:28

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الإسكندرية 5:31

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في بورسعيد 5:21

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السويس 5:23

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في العريش 5:16

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الطور 5:22

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في سانت كاترين 5:20

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في طابا 5:14

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في شرم الشيخ 5:20

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في دمنهور 5:29

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في طنطا 5:27

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المنصورة 5:25

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الزقازيق 5:26

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في بنها 5:27

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في شبين الكوم 5:28

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في كفر الشيخ 5:27

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الفيوم 5:31

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في بنى سويف 5:30

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المنيا 5:33

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في أسيوط 5:33

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في سوهاج 5:32

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في قنا 5:29

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في أسوان 5:32

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في أبو سمبل 5:40

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مرسى مطروح 5:41

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الغردقة 5:23

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الخارجة 5:40

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الإسماعيلية 5:22

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في دمياط 5:23

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السلوم 5:49

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في نويبع 5:16

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في حلايب 5:20

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في شلاتين 5:22

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