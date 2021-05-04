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سفرة 22 رمضان.. لحم ضاني وأرز أبيض وعصير برتقال

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
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نقدم لكم طريقة تحضير اللحم الضاني بالخضار مع الأرز الأبيض لتقديمه لأفراد أسرتك على المائدة الرمضانية في اليوم الثاني عشر 12 من شهر رمضان لعام 2021:

طريقة عمل اللحمة الضاني بالخضار 
المكونات
3 حبة جزر مقطعة شرائح 
3 بصلة متوسطة مقطعة حلقات 
2 حبة بطاطس مقطعة كبير 
1 حبة فلفل أخضر حلو مقطعة كبير 
1 كيلو لحمة ضاني 
رشة جوزة الطيب 
رشة كمون 
1 ملعقة صغيرة سكر 
رشة قرفة  
ملح وفلفل أسود 
1 ملعقة صغيرة روز ماري 
1 ورقة لاوري 
رشة جنزبيل 
ملعقة زبدة 
ملعقة صلصة 

خطوات تحضير اللحمة الضاني 
ضعي اللحمة مع القرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود والكمون وجوزة الطيب وقلبيها جيدًا، ثم غطيها وادخليها الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتداخل التتبيلة بها. 

احضري مقلاة وضعيها على النار وضعي ملعقة زبدة وورقة لاوري وقلبي اللحمة حتى تفوح منها رائحة التوابل ويتم تغير لونها من كل الجهات. 

اخرجي اللحمة من المقلاة وضعيها على جنب، ثم ضعي البصل والفلفل والجزر والبطاطس وشوحيه جيدًا، ثم ضعي ملعقة صلصة الطماطم وقليل من الماء وملعقة السكر، واتركيه يغلي مرة واحدة. 

احضري طاجن فخار وضعي الخضار مع الصلصة المتكونة به وقطع اللحم وغطيه بورق ألومنيوم به فتحة صغيرة لخروج البخار. 

ضعي الطاجن في الفرن على حرارة 180 درجة حتى ينضج اللحم، يمكنك إضافة قليل من الماء أو المرق حتى لا يحترق اللحم، وفي آخر 5 دقائق زيلي ورق الفويل وضعي الطاجن تحت الشواية ليتحمر وجه الطاجن. قدميه مع الأرز الأبيض أو بالشعيرية وسلطة لذيذة مثل سلطة الطحينة أو سلطة الحمص.

الأرز الأبيض
مقادير الأرز الأبيض 
2 كوب أرز مصري. 
½ 2 كوب ماء أو مرق لحم أو دجاج. 
2 ملعقة كبيرة زبد أو سمن. 
¾ ملعقة صغيرة ملح. 
فلفل أسود. 

طريقة تحضير الأرز الأبيض
اغسلي الأرز جيدًا، ثم انقعيه لمدة 30 دقيقة. 
صفي الأرز من الماء تمامًا. 
على نار متوسطة، ذوّبي السمن، ثم أضيفي الأرز، وقلبي لمدة 4 دقائق. 
أضيفي المرق والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا، ثم اتركيه حتى يغلي. 
غطي القدر، واتركي الأرز على نار هادئة جدًا لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الأرز.

عصير البرتقال
المقادير
أربع حبات من البرتقال. 
نصف كوب من الماء البارد. 
نصف كوب من مكعبات الثلج. 
ملعقتان كبييرتان من العسل. 

طريقة التحضير 
غسل حبات البرتقال جيدًا، ثمَّ تقشيرها وتقطيعها إلى فصوص. 
إزالة القشرة البيضاء لتفادي مرارتها. 
وضع قطع البرتقال في وعاء الخلاط الكهربائي، ثمَّ إضافة نصف كوب من الماء. 
إضافة مكعبات من الثَّلج، وملعقتان كبيرتان من العسل أو حسب الرغبة. 
تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لمدة دقيقة حتَّى تمتزج جميع المكوِّنات. 
سكب عصير البرتقال في أكواب التقديم، وتقديمه باردًا.

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