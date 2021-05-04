المغرب يسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الثلاثاء، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 294 إصابة رصدت أمس.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 511912 إصابة، وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة المغربية.

وأعلنت الصحة المغربية، ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 9032 بعد تسجيل أربع وفيات اليوم، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 498624 حالة، بعد تماثل 209 حالات للشفاء اليوم.

وقد أعلن المغرب، اكتشاف أول حالتي إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من الفيروس، وقالت وزارة الصحة المغربية إن الحالتين سجلتا لدى وافد ومخالط له من جنسية أجنبية مقيم في المغرب.

وفي بيان للصحة المغربية، أوضحت فيه أن الإصابتين سجلتا في مدينة الدار البيضاء، وأكدت أنه تم تكفل الحالتين ومخالطيهما "وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة".