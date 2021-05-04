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القمة تشتعل.. ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:30 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء 4 مايو.
ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري:
الزمالك 41 نقطة
الأهلي 37 نقطة
بيراميدز 31 نقطة
المصري البورسعيدي 29 نقطة
الاتحاد السكندري 29 نقطة
سموحة 28 نقطة
إنبي 27 نقطة
غزل المحلة 27 نقطة
سيراميكا كليوباترا 26 نقطة
1مصر المقاصة 26 نقطة
الجونة 25 نقطة
طلائع الجيش 20 نقطة
نادي أسوان 20 نقطة
المقاولونالعرب17نقطة
الإسماعيلي 17 نقطة
وادي دجلة 16 نقطة
البنك الأهلي 15 نقطة
الإنتاج الحربي 12 نقطة
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