وست هام يونايتد يزعج تشيلسي وليفربول بالدوري الإنجليزي





قلب نادي وست هام يونايتد تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على بيرنلي أمس الإثنين ختام مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





جاءت الأهداف الثلاثة للقاء الذي احتضنه ملعب تيرف مور في الشوط الأول، حيث تقدم أصحاب الأرض أولاً في الدقيقة 19 عن طريق كريس وود.





ولكن انتفض الضيوف اللندنيين وردوا بهدفين حملا توقيع نجمهم المخضرم ميكائيل أنطونيو في الدقيقتين 21 و29.





واستعاد "الهامرز" بهذه النتيجة توازنه بعد خسارتين متتاليتين، ليرفع الفريق رصيده إلى 58 نقطة، يعود بها لمنطقة المقاعد الأوروبية، وتحديداً إلى المركز الخامس، ويتشبث بآماله في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري الأبطال، حيث لا يفصله عن المركز الرابع سوى 3 نقاط فقط.





بينما تكبد بيرنلي خسارته الـ16 هذا الموسم، الرابعة خلال آخر 5 مباريات، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الـ16، ويبقى مهدداً بدخول منطقة الهبوط التي يفصله عنها 9 نقاط.



