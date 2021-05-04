Advertisements

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:02 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
Advertisements

أكد الإعلامي أحمد شوبير ونجم كرة القدم المصرية السابق أن هناك اتجاه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتأجيل مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 مما سينتج عنه تغييرات فى جدول الدوري المصري هذا الموسم.

وقال أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" ‏القرار صباحاً تأجيل تصفيات كأس العالم في افريقيا وتغييرات كبيرة في جدول الدورى العام من بعد مباراة الاهلي والزمالك".

ويذكر أن القمة بين الأهلي والزمالك من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل الموافق 10 مايو ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شوبير رياضة الاهلي والزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يرصد صفقة دفاعية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الهند تتجاوز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:42 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

07:30 م

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

04:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي