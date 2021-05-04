تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل





أكد الإعلامي أحمد شوبير ونجم كرة القدم المصرية السابق أن هناك اتجاه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتأجيل مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 مما سينتج عنه تغييرات فى جدول الدوري المصري هذا الموسم.





وقال أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" ‏القرار صباحاً تأجيل تصفيات كأس العالم في افريقيا وتغييرات كبيرة في جدول الدورى العام من بعد مباراة الاهلي والزمالك".





ويذكر أن القمة بين الأهلي والزمالك من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل الموافق 10 مايو ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.



