Advertisements

تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:10 ص
الصين
الصين
وكالات
Advertisements

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 مايو، ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

 

وفي بيان للجنة الوطنية للصحة في الصين، قالت فيه إن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

 

وبحسب اللجنة الصينية، بلغ عدد الإصابات الخالية من الأعراض 20 إصابة، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق، حيث لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

 

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90714، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين إصابات كورونا 11 إصابة

أخبار تهمك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يرصد صفقة دفاعية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الهند تتجاوز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 10 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

10 إصابات جديدة بكورونا في الصين

8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:42 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

07:30 م

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

04:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي