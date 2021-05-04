تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 مايو، ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

وفي بيان للجنة الوطنية للصحة في الصين، قالت فيه إن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وبحسب اللجنة الصينية، بلغ عدد الإصابات الخالية من الأعراض 20 إصابة، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق، حيث لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90714، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.