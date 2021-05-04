نقل نادية العراقية للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

أعلنت نجلة الفنانة نادية العراقية، عن دخول والدتها للعناية المركزة، وتدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بنزيف حاد في العين اليمنى، الأسبوع الماضي، وذلك من خلال حساب والدتها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت منشورًا قالت فيه :"أنا مي، ماما في العناية المركزة حالتها حرجة و صعبة جدًا من يومين، ارجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي، أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعائكم يقدر يعمل حاجة، اللهم إني لا أسالك رد القضاء و لكني اسألك اللطف فيه".



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة نادية العراقية في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021، من خلال مسلسل" أحسن أب"، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.