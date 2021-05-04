جولة الحسم.. موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

يواجه نادي ريال مدريد نظيره إشبيلية يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الفريدو دي ستيفانو فى العاصمة مدريد.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني فى جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بينما يأتي نادي إشبيلية فى المركز الرابع.



