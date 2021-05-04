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كارتيرون يطرد نجم الزمالك
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:37 ص
غدير أحمد
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أعطى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الضوء الأخضر للإدارة الفريق لإمكانية عدم استمرار المحترف التونسى سيف الجزيرى، لاعب المقاولون العرب المعار لصفوف الفريق حتى نهاية الموسم.
ويحق للقلعة البيضاء شراء عقد الجزيرى مقابل دفع 12 مليون جنيه، عقب ضم اللاعب فى سوق الميركاتو الشتوي مقابل 8 ملايين جنيه.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن كارتيرون يرى أن اللاعب أقل من مستوى نادى الزمالك، ولذلك لا يفضل التعاقد معه بشكل نهائى.
وطلب الفرنسي التعاقد مع عناصر آخرى لتدعيم مركز خط الهجوم فى الموسم المقبل، فى ظل عدم اقتناعه بمستوى الجزيرى حيث لم يسجل أو يصنع أى أهداف خلال مشاركته فى 7 مباريات.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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