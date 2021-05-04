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كارتيرون يطرد نجم الزمالك

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:37 ص
كارتيرون
كارتيرون
غدير أحمد
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أعطى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الضوء الأخضر للإدارة الفريق لإمكانية عدم استمرار المحترف التونسى سيف الجزيرى، لاعب المقاولون العرب المعار لصفوف الفريق حتى نهاية الموسم.

ويحق للقلعة البيضاء شراء عقد الجزيرى مقابل دفع 12 مليون جنيه، عقب ضم اللاعب فى سوق الميركاتو الشتوي مقابل 8 ملايين جنيه.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن كارتيرون يرى أن اللاعب أقل من مستوى نادى الزمالك، ولذلك لا يفضل التعاقد معه بشكل نهائى.

وطلب الفرنسي التعاقد مع عناصر آخرى لتدعيم مركز خط الهجوم فى الموسم المقبل، فى ظل عدم اقتناعه بمستوى الجزيرى حيث لم يسجل أو يصنع أى أهداف خلال مشاركته فى 7 مباريات.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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كارتيرون سيف الدين الجزيري رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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