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24619 إصابة و983 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 24619 إصابة و983 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24619، مقابل 66964 السبت و28935 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 14779529.

 

ورصدت الصحة البرازيلية، 983 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2656 السبت و1202 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 408622 شخصا، بينما ارتفعت نسبة الفتك إلى مستوى 2.8%.

 

 ويذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل انخفاضا خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين لأسباب بيروقراطية وتراجع في عدد الفحوص.

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