محمد رمضان لأهل غزة: أطلب مشاهدة باقي المسلسل قبل التهديد و زرع الفتنة

ردّ الفنان محمد رمضان على اتهامه بالترويج أنّ قطاع غزّة وكرًا للمخدرات، في مشهد من مسلسله "موسى" الذي يتم عرضه عبر عدة قنوات فضائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتب محمد رمضان منشورًا قال فيه:"أطلب مشاهدة باقي المسلسل قبل التهديد و زرع الفتنة بيني وبين أهل غزّة الكرام".



وتابع محمد رمضان قائلاً:"في أحداث العمل عندما أصيب قاموا قاموا بعلاجه ورعايته وهو ليس تاجر مخدرات، بل تعلم في غزّة التجارة الشريفة، وقاموا بمساعدته معنوياً ومادياً نظراً للأخوة العربية، حتى أصبح رجل أعمال ناجحًا، وللعلم الأحداث في عام 1943".



مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبري، تارا عماد، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.