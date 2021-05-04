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مباراة واحدة تحسم مصير كارتيرون في الزمالك

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:02 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس القادم.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان الزمالك قد تعادل أمام بيراميدز ضمن مباريات الجولة الماضية بهدف لكل منهما مما جعل مصير باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق، سيتحدد خلال مواجهة الأهلي فى مباراة القمة يوم الاثنين المقبل الموافق 10 مايو على ستاد القاهرة الدولي من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء.

وكان كارتيرون قد خسر مع الزمالك أمام الأهلي منذ أسابيع قليلة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

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كارتيرون رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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