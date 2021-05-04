Advertisements

المشاهد الأولى لانهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:06 ص
انهيار جسر
انهيار جسر
وكالات
Advertisements

نشرت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يرصد المشاهد الأولى لحادث انهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك.

 

وأفادت وكالة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في مدينة مكسيكو سيتي، بمقتل 15 شخصًا وإصابة 70 أخرين، نتيجة انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12.

 

وأظهر الفيديو، رجال الإطفاء والإنقاذ وهم يكافحون طوال الليل لإخراج ركاب القطار، وسط الأنقاض والكابلات وقطع المعادن الملتوية.

 

وقال عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون. ويستعد العديد من المستشفيات. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قتلى وجرحى انهيار جسر معلق المكسيك

أخبار تهمك

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 12 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الهند تتجاوز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

المشاهد الأولى لانهيار مبنى فى الصين وإنقاذ 11 شخصا من تحت الأنقاض

عمليات بحث مكثفة للبحث عن ضحايا عقار جسر السويس المنهار

وفاة 4 أشخاص في انهيار عقار جسر السويس المنهار

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس

استدعاء رئيس حي السلام للاستماع إلى أقواله في انهيار عقار جسر السويس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي