الكالتشيو يشتعل عقب تتويج إنتر باللقب .. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

أسفرت نتائج مباريات الجولة الـ 34 للدوري الإيطالي، عن تتويج إنتر ميلان باللقب المحلي الغائب منذ 11 عام وذلك بعد تعثر منافسه أتالانتا بالتعادل مع ساسولو.





وأشعل يوفنتوس المنافسة على المراكز الثلاثة المتقدمة والمؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على مضيفه أودينيزي بهدفين مقابل هدف.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز :





1 – إنتر ميلان – 82 نقطة

2 – ميلان – 69 نقطة

3 – أتالانتا – 68 نقطة

4 – نابولي – 66 نقطة

5 – يوفينتوس – 66 نقطة

6 – لاتسيو – 61 نقطة

7 – روما – 55 نقطة

8 – ساسولو – 52 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 42 نقطة

10 – سامبدوريا – 42 نقطة

11 – أودينيزي – 39 نقطة

12 – بولونيا – 38 نقطة

13 – جنوى – 36 نقطة

14 – فيورنتينا – 34 نقطة

15 – سبيزيا – 34 نقطة

16 – تورينو – 31 نقطة

17 – كالياري – 30 نقطة

18 – بينفينتو – 30 نقطة

19 – بارما – 20 نقطة

20 – كروتوني – 18 نقطة



