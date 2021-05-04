موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

يتأهب فريق أرسنال لمواجهة وست بروميتش ضمن مباريات الجولة ال 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج فى لقاء سيقام يوم الأحد 9 مايو.





وتقام مباراة أرسنال وويست بروميتش يوم الأحد الموافق 9 مايو فى تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان فريق أرسنال حقق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 34 من الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدفين دون رد سجلهما كل من محمد النني النجم المصري وأوباميانج.





ويذكر أن أرسنال سيواجه فريق فياريال فى إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.



