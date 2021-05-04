قتلى وجرحى بحريق فندق في العاصمة الروسية موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص جراء حريق اندلع في فندق بجنوب شرق العاصمة موسكو.

وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية، بيانًا قالت فيه إن الحريق وقع في الفندق المتكون من 5 طوابق، مشيرة إلى أن 305 أشخاص بينهم 114 طفلا، كانوا داخله لحظة اندلاع الحريق.

كما أعلنت السلطات الروسية، إصابة 10 أشخاص، من بينهم طفلان، وتطلبت حالة 3 مصابين نقلهم إلى العناية المركزة.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، ويجري العمل الآن على تحديد عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وأن السلطات المختصة بدأت تحقيقا في أسباب الحريق والمسؤولين عنه.