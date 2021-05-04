المشاهد الأولى لانهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك

نشرت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يرصد المشاهد الأولى لحادث انهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك.

وأفادت وكالة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في مدينة مكسيكو سيتي، بمقتل 15 شخصًا وإصابة 70 أخرين، نتيجة انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12.

وأظهر الفيديو، رجال الإطفاء والإنقاذ وهم يكافحون طوال الليل لإخراج ركاب القطار، وسط الأنقاض والكابلات وقطع المعادن الملتوية.

وقال عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون. ويستعد العديد من المستشفيات. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا".