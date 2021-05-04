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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:02 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين المقبلة.
ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- مانشستر سيتي 80 نقطة
2- مانشستر يونايتد 67 نقطة
3 – ليستر سيتي 63 نقطة
4- تشيلسي 61 نقطة
5 – وست هام 58 نقطة
6 – توتنهام 56 نقطة
7 – ليفربول 54 نقطة
8 – إيفرتون 52 نقطة
9 – أرسنال 49 نقطة
10 – أستون فيلا 48 نقطة
11 – ليدز يونايتد 47 نقطة
12- وولفرهامبتون 42 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14-برايتون أند هوف ألبيون 37 نقطة
15- ساوثهامبتون 37 نقطة
16 – بيرنلي 36 نقطة
17 – نيوكاسل يونايتد 36 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة
19 – وست بروميتش 26 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة
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