أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4-5-2021 فى الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4-5-2021 استقرارا فى الأسواق، مع قيام الحكومة بضخ مزيد الكميات منها لتحقيق استقرار الاسعار في شهر رمضان.





تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.



