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وفاة موظفة بالسفارة السويسرية في إيران إثر سقوطها من مبنى مرتفع

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:18 ص
الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وكالة أنباء إيرانية، لوفاة موظفة بالسفارة السويسرية في إيران إثر سقوطها من مبنى مرتفع.

 

وفي سياق آخر، قتل الرائد وحيد زرافشان قائد الكتيبة 310 التابعة للحرس الثوري الإيراني، جراء حادث أمني فى مدينة اشنوية شمال غربى البلاد.

 

وأشارت العلاقات العامة والإعلام لفيلق "شهداء أذربيجان غربي" التابعة للحرس الثوري، إلى أن زرافشان، قتل خلال أداء مهمته إثر حادث أمني، ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "فارس".

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وفاة موظفة ايران السفارة السويسرية الخارجية الايرانية

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