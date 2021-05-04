Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-5-2021 في السوق المحلى

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، استقرارا في السوق المحلى، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

واستقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.


أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الهند تتجاوز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 12 ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي