21.4% ارتفاع بأرباح "زهراء المعادي" خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن المؤشرات المالية خلال الربع الأول من 2021، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها 21.4 %على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت أرباحاً بلغت 42.29 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 34.83 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.





وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 63.17 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 59.15 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.





يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 213.09 مليون جنيه خلال العام الماضي 2020، مقابل أرباح بلغت 177.08 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019.



