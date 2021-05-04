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21.4% ارتفاع بأرباح "زهراء المعادي" خلال الربع الأول من 2021

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:42 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن المؤشرات  المالية خلال الربع الأول من 2021،  حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها 21.4 %على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت أرباحاً بلغت 42.29 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 34.83 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 63.17 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 59.15 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 213.09 مليون جنيه خلال العام الماضي 2020، مقابل أرباح بلغت 177.08 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي، لتسجل 489 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 429.03 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019.

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