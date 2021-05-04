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Twitter Spaces متاح الآن لجميع المستخدمين الذين لديهم أكثر من 600 متابع

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
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بعد إطلاق Spaces في الإصدار التجريبي الخاص في ديسمبر الماضي متبوعًا بتوسيع الاختبار ليشمل Android بعد فترة وجيزة، تقوم شركة Twitter الان بتوسيع Spaces إلى عامة المستخدمين. 

وفقًا لمدونة Twitter الرسمية، فإن Twitter Spaces متاحة لجميع المستخدمين الذين لديهم أكثر من 600 متابع.

وتقول شركة Twitter إنها حددت الحد الأقصى عند 600 متابع لأن هذه الحسابات "من المحتمل أن تتمتع بتجربة جيدة في استضافة المحادثات المباشرة بسبب جمهورها الحالي". ومع ذلك ، هذا لا يعني أن الحسابات التي تضم أقل من 600 متابع لن تحصل على Spaces مطلقًا. حيث تخطط الشركة لطرح Twitter Spaces للجميع بعد تحسين إمكانية اكتشاف المساحات النشطة.


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