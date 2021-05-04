أستاذ تخطيط عمراني يوضح أهمية منظومة البناء الجديدة (فيديو)

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنه تم بدء تلقى طلبات رخص البناء بـ 27 مركزا ومدينة وفقا للاشتراطات الجديدة اعتبارًا من اليوم، باختيار مركزا واحدا بكل محافظة لتوثيق تلك الاشتراطات، وبعد ذلك سيتم دراسة كيف تم التطبيق على هذه المدن؛ لمعرفة الوسائل والآليات التي تساهم في سرعة تطبيق تلك الاشتراطات.





وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاشتراطات سيتم تعميمها اعتبارًا من أول الشهر المقبل، موضحًا أن تلك الاشتراطات تتلخص في نقطتين أساسيتين تتمثل في نسبة البناء المصرح به من الأرض، وتحديد الارتفاعات بطريقة تتناسب مع عروض الشوارع، لافتا إلى أنه ترك تحديد الارتفاعات بالمحاور الأساسية بالمدن الرئيسية للجنة من المحافظة برئاسة المحافظ في كل محافظة على حدة.



