أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22 رمضان في أسواق الدقهلية

شهدت أسعار اللحوم في أسواق، محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الثاني والعشرون من شهر رمضان، الموافق، 4 مايو، 2021، استقرار في الأسعار، وذلك مع ضخ الحكومة مزيد الكميات منها لتحقيق استقرار الأسعار وخاصة في شهر رمضان.



حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.



وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

