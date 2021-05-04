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الهند تسجل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند الـ 20 مليونا، بحسب بيانات وزارة الصحة الهندية.

 

وقالت السلطات الصحية الهندية، إنه تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408.

 

وكانت الهند، أصبحت ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

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