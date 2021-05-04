جوجل تتيح للمستخدمين تعليم Google Assistant كيفية نطق الأسماء بشكل صحيح

يعد مساعد Google الصوتي من Google أحد أشهر المساعدين الرقميين وأكثرهم موثوقية في السوق، كما يقدم Google Assistant الكثير من المزايا لمستخدمي Android لتكامله مع تطبيقات وخدمات Google الأخرى.





الآن حصل Google Assistant ، على تحديث جديد، حيث تتيح شركة جوجل للمستخدمين بتعليم مساعد Google كيفية نطق الأسماء الصعبة.





لذلك إذا كنت شخصًا يستخدم مساعد Google لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة ، فقد تكون على دراية بالموقف عندما لا يتمكن المساعد الرقمي من نطق اسم صديقك أو زميلك بشكل صحيح ، وبالتالي لا يمكنه العثور على جهة الاتصال. يصبح هذا محبطًا جدًا ويجعل الميزة عديمة الفائدة للمهمة المحددة.





علم مساعد جوجل كيفية نطق الأسماء

بالإشارة إلى هذه المشكلة، طرحت الشركة مؤخرًا تحديثًا لـ Google Assistant، بما في ذلك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعليم المساعد الصوتي كيفية نطق الأسماء بشكل صحيح. شاركت الشركة مقطع فيديو يعرض الميزة ، والتي يمكنك التحقق منها أدناه مباشرة.





توجد الميزة داخل تطبيق مساعد Google. للوصول إليه، عليك الذهاب لفتح التطبيق، والنقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، والنقر على "أنت". هنا ، ستجد النطق الافتراضي لاسمك في قسم "الكنية" والنطق الافتراضي لأسماء جهات الاتصال الخاصة بك في قسم "الأشخاص الخاصون بك".





من هناك، ستتمكن الآن من استبدال النطق الافتراضي لأسماءك أو أي من أسماء جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق تسجيل صوتك، ونطق الاسم بشكل صحيح. سيأخذ مساعد Google صوتك كمرجع ويصحح نفسه لفظ الاسم في المرة القادمة.





وطرحت Google أيضًا بعض الميزات الإضافية لمساعدها. يتضمن ذلك اكتشاف الارتباك الذي سيسمح للمساعد باكتشاف ارتباك في جملتك أثناء ضبط المنبه أو المؤقت. على سبيل المثال ، إذا قلت "Hey Google ، اضبط المنبه على الساعة التاسعة ... لا لا ، الساعة الثامنة" ، سيقبلها المساعد بدون أي مشكلة. علاوة على ذلك ، سوف تكون قادرًا على إلغاء أجهزة ضبط الوقت والإنذارات بين العديد منها بسهولة أكبر.



