القوى العاملة: تعيين 4390 شابا.. بينهم 25 من ذوي الهمم والعزيمة بالإسكندرية

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 4390 شابًا، منهم 25 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11 ألف و33 راغب عمل منهم 42 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 294 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.



وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 529 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 472 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 141 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.



وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي- إلي أن المديرية تلقت 185 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 90 شكوى مرحلة من شهر فبراير، وتم بحث 170 شكوى منها، وتبين أن 53 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 117 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 105 شكاوى تحت البحث والدراسة.



أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 583 منشأة، وعمل 43 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 217 محضرًا، وبحث 137 شكوى عمالية، وعمل 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.



وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 63 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 11 أجنبي، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.



وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 51 متدربًا، بإجمالى 4 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، كما قامت باستخراج 1420 شهادة قياس مستوى المهارة، و1484 رخصة مزاولة الحرفة.

