البورصة توقف التداول علي أسهم" السلام القابضة" و"إليكو" بجلسة اليوم

وأوضحت البورصة المصرية أن سبب إيقاف التداول علي أسهم شركة إليكو هو إنتظار البورصة ورود قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29/04/2021

كما قررت البورصة إيقاف التداول علي أسهم شركة شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة اعتبارا من بداية جلسة اليوم وذلك فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بخصوص ارسال القوائم المالية المجمعة الكاملة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ،

وسجلت شركة الاستثمار العقاري العربي - اليكو صافي ربح بلغ 6.84 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 5.12 مليون جنيه خلال 2019.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 42.36 مليون جنيه، مقابل 39.97 مليون جنيه خلال 2019.





يشار أن الشركة حققت صافي ربح خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 12.25 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 3.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



