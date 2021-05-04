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البورصة توقف التداول علي أسهم" السلام القابضة" و"إليكو" بجلسة اليوم
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:46 ص
نيفين سمير
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قررت ادارة البورصة المصرية ايقاف التعامل على اسهم شركة الإستثمار العقاري العربي - إليكو وشهادات الإيداع المصرية لمجمعة السلام القابضة اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم
وأوضحت البورصة المصرية أن سبب إيقاف التداول علي أسهم شركة إليكو هو إنتظار البورصة ورود قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29/04/2021
كما قررت البورصة إيقاف التداول علي أسهم شركة شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة اعتبارا من بداية جلسة اليوم وذلك فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بخصوص ارسال القوائم المالية المجمعة الكاملة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ،
وسجلت شركة الاستثمار العقاري العربي - اليكو صافي ربح بلغ 6.84 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 5.12 مليون جنيه خلال 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 42.36 مليون جنيه، مقابل 39.97 مليون جنيه خلال 2019.
يشار أن الشركة حققت صافي ربح خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 12.25 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 3.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات خلال الـ9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 32.3 مليون جنيه، مقارنة بـ30.86 مليون جنيه الفترة ذاتها من العام المنصرم له.
بينما سجلت السلام القابضة خسائر في العام الماضي بقيمة 6.81 مليون دينار (22.67 مليون دولار)، مقابل 35.72 ألف دينار (118.92 ألف دولار) أرباح في عام 2019.
وعزت السلام التحول للخسائر إلى زيادة خسارة حصة الشركة في نتائج أعمال شركات زميلة، وزيادة بند المخصصات، والانخفاض في قيمة الشهرة.
وسجلت الشركة في الربع الرابع من العام السابق خسائر بقيمة 6.45 مليون دينار، مقابل ربح بـ439.21 ألف دينار في الربع نفسه من 2019.
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