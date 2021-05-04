Advertisements

البورصة توقف التداول علي أسهم" السلام القابضة" و"إليكو" بجلسة اليوم

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:46 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
قررت ادارة البورصة المصرية ايقاف التعامل على اسهم شركة الإستثمار العقاري العربي - إليكو  وشهادات الإيداع المصرية لمجمعة السلام القابضة اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم 


وأوضحت البورصة المصرية أن سبب إيقاف التداول علي أسهم شركة إليكو هو إنتظار البورصة ورود قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29/04/2021 

كما قررت البورصة إيقاف التداول علي أسهم شركة شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة  اعتبارا من بداية جلسة اليوم وذلك فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بخصوص ارسال القوائم المالية المجمعة الكاملة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ،

وسجلت شركة الاستثمار العقاري العربي - اليكو صافي ربح بلغ 6.84 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 5.12 مليون جنيه خلال 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 42.36 مليون جنيه، مقابل 39.97 مليون جنيه خلال 2019.

يشار أن الشركة حققت صافي ربح خلال  الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 12.25 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 3.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال الـ9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 32.3 مليون جنيه، مقارنة بـ30.86 مليون جنيه الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

بينما سجلت السلام القابضة خسائر في العام الماضي بقيمة 6.81 مليون دينار (22.67 مليون دولار)، مقابل 35.72 ألف دينار (118.92 ألف دولار) أرباح في عام 2019.

وعزت السلام التحول للخسائر إلى زيادة خسارة حصة الشركة في نتائج أعمال شركات زميلة، وزيادة بند المخصصات، والانخفاض في قيمة الشهرة.

وسجلت الشركة في الربع الرابع من العام السابق خسائر بقيمة 6.45 مليون دينار، مقابل ربح بـ439.21 ألف دينار في الربع نفسه من 2019.

أخبار تهمك

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مباراة واحدة تحسم مصير كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 13 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي