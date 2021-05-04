فولكس فاجن ID.4 تصبح أول سيارة كهربائية تكمل سباق الطرق الوعرة (NORRA)





أكملت سيارة فولكس فاجن ID.4 الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات التي تم إعدادها بشكل خاص، بنجاح سباق الرابطة الوطنية لسباقات الطرق الوعرة (NORRA) المكسيكي 1000 مؤخرًا في شبه جزيرة باجا ، المكسيك.





حيث أظهر محرك فولكس فاجن EV قدراته في ظروف وتضاريس صعبة للغاية. مرت ID.4 المعدل بما مجموعه 840 ميلاً من السباقات على الطرق الوعرة. الإصدار الأول من RWD ID.4 تم تعديله بواسطة Tanner Foust و Rhys Millen Racing لهذا الغرض. يقول سكوت كيو ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فولكس فاجن الأمريكية: "كان هذا اختبارًا مثيرًا لتقنية ID.4 لأنه لم تدخل أي سيارة كهربائية أخرى قائمة على الإنتاج هذا الحدث ، ناهيك عن إكماله".





وتم تشغيل ID.4 على مجموعة نقل الحركة في المخزون وحزمة بطارية 82 كيلو واط في الساعة مع تعليق معدّل للطرق الوعرة وتصميم داخلي للسباق يتميز بقفص لفة ومقاعد سباق وشاشات تكميلية للبيانات الأساسية مثل درجة حرارة البطارية. تمت إعادة صياغة نظام التعليق بدعامات ملفوفة على طراز الرالي في جميع العجلات الأربع وأذرع التحكم السفلية الأنبوبية في الوصلات الخلفية السفلية الأمامية والمغلفة. تم رفع الرادياتير عدة بوصات لتحسين زوايا الاقتراب وقدرة التبريد. تمت إضافة ألواح انزلاقية إضافية من الصلب مقاس 3/8 بوصة إلى الهيكل السفلي.





وبين المراحل من 33 إلى 167 ميلاً ، كانت السيارة الكهربائية قادرة على إعادة الشحن في الغالب باستخدام مولد محمول يعمل بالوقود الحيوي متصل بشاحن مسطح بقدرة 50 كيلو وات. في المواقف التي كان من المقرر فيها نقل ID.4 إلى المرحلة التالية ولكن لم يكن الشاحن متاحًا ، قام فريق السباق بسحبه خلف مركبة مطاردة لمسافة قصيرة أثناء استخدام الكبح المتجدد لإضافة نطاق.





وكانت سيارة ID.4 واحدًا من 64 مركبة من أصل 90 أنهت مجمل NORRA 1000. الضرر الوحيد الذي تعرضت له أثناء السباق كان بعض الإصابات التجميلية للمصد الخلفي.