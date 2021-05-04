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وزير الإسكان: انتهاء الأعمال الخرسانية لعاشر برج بمنطقة الأعمال بالعاصمة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للبرج الإداري (C01)، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن هذا البرج يُعد أعلى ناطحة سحاب بنشاط إداري فى مصر بارتفاع 174 متراً، وبمساحة 121.4 ألف م2، ويتكون من طابقين تحت الأرض، و35 طابقاً فوق الأرض، وهو عاشر برج يتم إنهاء أعماله الخرسانية بالمشروع.


وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن شركة (CSCEC) الصينية المُنفذة للمشروع، نظمت بهذه المناسبة، احتفالية تم خلالها تكريم 49 عاملاً صينيا ومصريا قدموا مساهمات بارزة في دفع سير أعمال البناء بالبرج، وذلك بحضور السيد تشانغ وي تساي، المدير العام لشركة (CSCEC) الصينية في مصر.


وخلال الاحتفالية، قدم المدير العام لشركة (CSCEC) الصينية في مصر، الشكر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع، على تقديم الدعم والمساعدة، لإنجاز هذا المشروع الكبير، معرباً عن أمله في بذل العاملين بالمشروع المزيد من الجهد والعمل الدؤوب، وأن يكون العمال الذين تم تكريمهم مثالاً يُحتذى به من زملائهم، وحافزا لخلق جو من المنافسة فى أداء العمل.


وقال جيسون هيج، مدير الأمن والسلامة لشركة "دار الهندسة" - استشاري المشروع -، إن شركة (CSCEC) الصينية، أولت أهمية كبيرة للسلامة والصحة المهنية لموظفيها، معرباً عن أمله في أن تواصل الشركة اتخاذ تدابير صارمة لإدارة السلامة، وإكمال أعمال البناء بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة في أقرب وقت ممكن.


وأضاف أحد عمال المشروع، والذى يمثل الموظفين المتميزين: شرف عظيم أن أعمل في مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى شركة (CSCEC) الصينية، جاهدة للتميز، وتولي اهتماماً كبيراً لرعاية موظفيها.

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