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رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس احمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بجولة تفقدية بمشروعات المرافق التي تتولى الشركة تنفيذها بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بحضور  نواب رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المختصة، ورؤساء القطاعات و مديرى التنفيذ بالشركة.

وأوضح المهندس عصام بدوي، أن ذلك يأتي في إطار دراسة دفع عجلة العمل بالمشروعات المسندة للشركة، والتي تشمل تأهيل شبكات المرافق للمدينة، وتأهيل وتطوير المرحلتين الأولى والثانية من محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحى، وكذا تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمحطة الصرف ومحطة المعالجة الثلاثية، وخطوط الطرد الخاصة بهذه المحطات بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، بجانب تنفيذ أعمال المرافق للأراضى السكنية بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنه تم الاتفاق على قيام الشركة بتكثيف الجهد والعمل على إنهاء كافة المشروعات المسندة إليها في موعد أقصاه أغسطس من العام الجاري، لا سيما محطات المعالجة حيث تمثل هذه المشروعات  أهمية كبرى لمدينة بني سويف الجديدة للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي، والاستفادة من المياه المعالجة في ري الغابات الشجرية، والمحدد لها مساحة ٥٩٠٠ فدان.


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