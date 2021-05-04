ملخص الحلقة 21 من مسلسل "نجيب زاهى زركش".. ومواعيد عرض الخلقة الجديدة

ملخص الحلقة 21

يجلس نجيب وسعيد وسعد ويتناولوا العشاء، يتحدث معهم نجيب عن رأيهم في تبرعهم للكبد لشخص ما.





تذهب سحر إلى مسعد وهو يجلس في القهوة ويعاتبها بسبب زواجها من دكتور ناير، تخبره أنه ليس لديه شأن بهذا الموضوع وصارحته بحبها له، ينصدم مسعد من ذلك، وترحل سحر.





يأتي طريف إلى منزل شيرين تسأله عن علاقة سعد وسعيد ومسعد بنجيب، يرفض طريف التحدث في البداية عن سر نجيب، ولكن تحاول أن تغريه وفي النهاية يخبرها بكل شئ.





وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب نجيب إلى الخزنية وفتح نتيجة التحاليل، يبدأ نجيب في القرأة، وتظهر عليه علامات الصدمة والإندهاش.