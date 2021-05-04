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ملخص الحلقة 21 من مسلسل "نجيب زاهى زركش".. ومواعيد عرض الخلقة الجديدة
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:58 ص
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ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.
نجيب زاهى زركش.. مواعيد عرض الحلقة 22
مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.
ملخص الحلقة 21
يجلس نجيب وسعيد وسعد ويتناولوا العشاء، يتحدث معهم نجيب عن رأيهم في تبرعهم للكبد لشخص ما.
تذهب سحر إلى مسعد وهو يجلس في القهوة ويعاتبها بسبب زواجها من دكتور ناير، تخبره أنه ليس لديه شأن بهذا الموضوع وصارحته بحبها له، ينصدم مسعد من ذلك، وترحل سحر.
يأتي طريف إلى منزل شيرين تسأله عن علاقة سعد وسعيد ومسعد بنجيب، يرفض طريف التحدث في البداية عن سر نجيب، ولكن تحاول أن تغريه وفي النهاية يخبرها بكل شئ.
وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب نجيب إلى الخزنية وفتح نتيجة التحاليل، يبدأ نجيب في القرأة، وتظهر عليه علامات الصدمة والإندهاش.
أبطال المسلسل
ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.
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