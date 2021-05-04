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ارباح"ايسترن كومباني" تقفز بنسبة 24% خلال 9 شهور

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:58 ص
ايسترن كومباني
ايسترن كومباني
نيفين سمير
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أعلنت البورصة المصرية عن المؤشرات المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها بنسبة 24 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم  أنها حققت أرباحاً بلغت 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 48.5 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 42.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

وفي الربع الثالث المنتهي في مارس 2021، حققت الشركة زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 14 %على أساس سنوي ليصل إلى 16 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة صافي إيرادات الربع بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 3.98 مليار جنيه.

وفي نفس السياق ، حققت الشركة صافي ربح قدره 1.35 مليار جنيه في الربع الثالث بزيادة سنوية قدرها 48 %.

وحققت الشركة خلال مارس 2021 نحو 649 مليون جنيه إجمالي ربح قبل الضرائب، وصافي ربح قدره 513 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 أرباحاً بلغت 2.54 مليار جنيه.

وارتفعت إيرادات النشاط  خلال النصف الأول إلى 8.16 مليار جنيه، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

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