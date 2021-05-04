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الاستخبارات العراقية تعتقل "ساعي بريد داعش" في كركوك

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:06 ص
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، "ساعي بريد" تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك.

 

وفي بيان للاستخبارات العراقية، قالت فيه إن اعتقال المتهم جاء بعد "عملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة والمتابعة المستمرة لتحركات أحد العناصر الإرهابية في منطقة الزاب بقضاء الحويجة كركوك، والذي تبين أنه يعمل ساعيا لنقل بريد الدواعش بين الملاذات والأوكار والخلايا النائمة".

 

وأضاف البيان، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من الفوج الأول لواء المشاة 51 ومفرزة من أمن الحشد الشعبي تحركت نحو الهدف وألفت القبض عليه في المنطقة المذكورة".

 

وأكدت الاستخبارات العراقية، أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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قوات عراقية ساعي بريد تنظيم داعش العراق الاستخبارات العراقية

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