الحلبي: صفقة توريد الرافال تعكس الثقة في مصر واقتصادها (فيديو)

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن توقيع عقد صفقة توريد 30 طائرة طراز رافال بين الحكومتان المصرية والفرنسية بتمويل لأكثر من 10 سنوات، وهي مدة كبيرة ولا تحدث في عقود التسليح، يعكس ثقة كبيرة في قدرة مصر على السداد خلال المدة، وثقة في الاقتصاد المصري.





وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن توقيع هذا العقد مؤشر للتوافق السياسي بين مصر وفرنسا، فالسلاح ليس سلعة عادية؛ لكونه قد يخل بتوازن استراتيجي في المنطقة.



