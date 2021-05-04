عقد أول اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع وجها لوجه منذ عامين

يجتمع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الثرية، اليوم الثلاثاء، بلندن – في أول اجتماع مباشر لهم منذ أكثر من عامين - لمواجهة التهديدات التي تواجه الصحة والازدهار والديمقراطية.





وحذرت بريطانيا، البلد المضيف، من أن الأنشطة العدوانية المتزايدة لروسيا والصين وإيران تشكل تحديًا للمجتمعات الديمقراطية وسيادة القانون الدولي. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن رئاسة بريطانيا لمجموعة السبع هذا العام "فرصة للجمع بين مجتمعات ديمقراطية منفتحة وإظهار الوحدة في وقت تشتد الحاجة إليه لمواجهة التحديات المشتركة والتهديدات المتزايدة".





يعقد كبار الدبلوماسيين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان محادثات لمدة يومين مع أجندة تشمل الانقلاب في ميانمار وأزمة تيغراي في إثيوبيا والوضع غير المستقر في أفغانستان، حيث تتواجد القوات الأمريكية. وحلفاؤهم في الناتو على وشك إنهاء عملية انتشار استمرت عقدين.





وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن المجموعة ستناقش أيضًا "النشاط الخبيث المستمر لروسيا"، بما في ذلك حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا وسجن السياسي المعارض أليكسي نافالني. كما سيحاول وزراء مجموعة السبع أيضًا الاتفاق على طريقة لإتاحة لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. كانت الدول الغنية مترددة في التخلي عن المخزونات الثمينة حتى تقوم بتلقيح سكانها.





اتخذ المنظمون خطوات لمنع انتشار COVID-19 في اجتماع لندن، بما في ذلك وضع شاشات بلاستيكية بين المشاركين وإتاحة اختبارات فيروس كورونا في الموقع.





دعت الحكومة البريطانية وزراء خارجية أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا للانضمام إلى أجزاء من الاجتماع، بما في ذلك مأدبة عشاء يوم الثلاثاء في لانكستر هاوس الكبرى في وسط لندن. كانت قائمة الضيوف تهدف إلى التأكيد على دعم مجموعة السبع للديمقراطيات، فضلًا عن محاولات حكومة المملكة المتحدة لبناء علاقات أقوى مع آسيا في أعقاب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.





تأمل الحكومة في أن يؤدي استئناف اجتماعات G-7 الشخصية - بعد أكثر من عام من الاضطراب بسبب جائحة فيروس كورونا - إلى إعطاء المجموعة دفعة من الطاقة وتعزيز محاولات تشكيل دور "بريطانيا العالمية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء بوريس جونسون زعماء مجموعة السبع الآخرين في قمة في كورنوال بإنجلترا في يونيو.





يقول سياسيون معارضون ومنظمات إغاثة دولية إن هدف بريطانيا في لعب دور أكبر في الشؤون العالمية تقوضه قرار الحكومة بخفض ميزانية المساعدات الخارجية من 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5٪ بسبب الضربة الاقتصادية من الوباء.



