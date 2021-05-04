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محافظ القليوبية: بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، البدء في تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية.

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع سيتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.

وأشار الهجان، إلى أنه جاري إعداد التصميمات الهندسية لإنشاء وتصميم نصب تذكاري للجندي المجهول بحديقة أتريب المجاورة لنادي السلام ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير شارع فريد ندا، والذي يشرف عليه جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

يشار إلى أنه جرى البدء في أعمال التخطيط والتجميل لعدد أربعة ميادين منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها هى ميادين وابور الثلج وكاميليا والمحطة والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب.

وجرى مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين وأيضا تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.
محافظ القليوبية: بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها
محافظ القليوبية: بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها
محافظ القليوبية: بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها
محافظ القليوبية: بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها
محافظ القليوبية: بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها
محافظ القليوبية: بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها
محافظ القليوبية: بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها
محافظ القليوبية: بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها

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