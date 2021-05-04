قادم بقوة.. تامر فرج يُشيد بأداء محمد يسري في "ضل راجل" و"نجيب زاهي زركش"

أشاد الفنان تامر فرج بأداء الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري في مسلسلي "نجيب زاهي زركش"، "ضل راجل" الذين يعرضون في السباق الرمضاني الحالي 2021، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب تامر فرج منشورًا قال فيه :" رحم الله النجم إبراهيم يسري، ربنا مد في ذكراه من خلال ابنه الفنان الشاب القادم بقوة محمد يسري، صحيح ابن الوز عوام، خصوصا لما يكون تعب عشان يعوم وابوه مادالوش عوامات".



وتابع تامر فرج قائلاً :"محمد عامل دورين مختلفين تمامًا فى مسلسل نجيب زاهى زركش و مسلسل ضل راجل، واحد كوميدي، والتاني شاب غني وسئيل، والاتنين عاملهم ببراعة، موهبه تستحق التشجيع، و أب يستحق الدعاء، برافو يا محمد وشابوووه للجيل الجديد".



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن بطولة ياسر جلال ونور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.