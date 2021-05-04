Advertisements

قادم بقوة.. تامر فرج يُشيد بأداء محمد يسري في "ضل راجل" و"نجيب زاهي زركش"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أشاد الفنان تامر فرج بأداء الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري في مسلسلي "نجيب زاهي زركش"، "ضل راجل" الذين يعرضون في السباق الرمضاني الحالي 2021، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب تامر فرج منشورًا قال فيه :" رحم الله النجم إبراهيم يسري، ربنا مد في ذكراه من خلال ابنه الفنان الشاب القادم بقوة محمد يسري، صحيح ابن الوز عوام، خصوصا لما يكون تعب عشان يعوم وابوه مادالوش عوامات".

وتابع تامر فرج قائلاً :"محمد عامل دورين مختلفين تمامًا فى مسلسل نجيب زاهى زركش و مسلسل ضل راجل، واحد كوميدي، والتاني شاب غني وسئيل، والاتنين عاملهم ببراعة، موهبه تستحق التشجيع، و أب يستحق الدعاء، برافو يا محمد وشابوووه للجيل الجديد".

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن بطولة ياسر جلال ونور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مباراة واحدة تحسم مصير كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ 34 دقيقة

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي