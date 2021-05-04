الزمالك يتحرك رسميا بشأن واقعة اختلاس مستندات استئناف إمام عاشور





تتقدم صباح اليوم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة بشأن واقعة اختلاس مستندات لاعب الفريق إمام عاشور.





وكانت لجنة الإنضباط قد أوقفت اللاعب ١٢ مباراة قبل أن يتقدم الزمالك باستنئناف للجنة التظلمات لتخفيف عقوبة اللاعب

وتلقى نادي الزمالك عقب تقديم الاستئناف خطاب من اتحاد الكرة ردا على مكاتبة من النادي يفيد بمنع اللاعب من المشاركة في المباريات إلا بعد البت في الاستئناف وهو ما يؤكد أن الاتحاد تسلم الاستئناف الخاص باللاعب.





وفوجئ النادي بعدم النظر في الاستئناف من اتحاد الكرة والترويج بأن الزمالك لم يتقدم باستئناف.





وسبق و أن نشر الموقع الرسمي للنادي، كافة المستندات التي تؤكد تقدمه بالاستئناف وإرساله بطريق الفاكس وكذلك باليد و إخطار مدير الاتحاد بالملف كاملا و إرسال نسخة أيضا له.





وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩ وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.



