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ضبط 3 أشخاص لإتجارهم بمخدر الحشيش وحيازتهم سلاح نارى

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم المؤثم، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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