مبيعات المصريين والعرب تهبط بالمؤشرالرئيسي للبورصة في منتصف الجلسة





واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين والتي بدأتها منذ بداية الجلسة ، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.28% تحت ضغوط بيعية قوية من قبل المتعاملين المصريين والعرب ، حيث يفتقد السوق المصري للعديد من المزايا و المحفزات التى يتطلع المستثمرون لتحقيقها .





مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10445 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 2090.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3004.9 نقطة.









وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، أنه مع استمرار تراجع النفط و الدولار مقابل تماسك الذهب كملاذ آمن ، ومع ارتفاع أعداد إصابات كورونا فى الهند ثانى أكبر دولة تعدادا للسكان و الذى أعاد حالة عدم اليقين، فى انحسار اثار الحائحة ، انعكاس ذلك سلبا على الأسواق المالية و لو بصورة مؤقتة مع أداء عرضى على المؤشرات المصرية مائل للصعود على المؤشر السبعينى مع توارد نتائج أعمال الإيجابية لمعظم الشركات و كذلك إختلاف طبيعة الافراد المضاربية عن استراتيجية المؤسسات التجميعية التى تحتاج لنسبة امان عالية للسوق .



